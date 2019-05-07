Бухгалтер отправляется в колонию за хищение свыше 40 млн

Женщина действовала с 2015-го по 2017-ый - но приговор огласили только сейчас. Фото: pixabay.com

Женщина действовала с 2015-го по 2017-ый - но приговор огласили только сейчас. Фото: pixabay.com

Женщина отправляла деньги знакомой и меняла данные в выписках банка.

В Московском районе Петербурге суд приговорил бухгалтера к 2,5 годам колонии за мошенничество, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 7 мая. Женщина похитила свыше 40 млн рублей.

По данным следствия, с декабря 2015-го по август 2017-го женщина работала в ООО и переводила оттуда деньги на счета двух организаций, которыми заведовала ее знакомая.

Бухгалтер меняла данные в выписках банка и отдавала руководству. В итоге ей удалось списать со счета компании свыше 40 млн рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 2,5 года исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, сообщили а прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Большевиков из сейфа украли ценности на 2 млн.