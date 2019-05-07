Из квартиры на Большевиков украли деньги и ценности на 2 млн

Хозяева уезжали на майские праздники — в это время неизвестные проникли в дом.

Из квартиры на проспекте Большевиков украли деньги и драгоценности из сейфа, сообщили Gazeta.SPB в полиции Санкт-Петербурга 7 мая. Хозяева уезжали из города на майские праздники, и обнаружили пропажу только когда вернулись.

Злоумышленники проникли в квартиру в период с 30 апреля по 4 мая. По заявлению хозяйки, из сейфа исчезли 10 наручных часов, ювелирные украшения и деньги. Общий ущерб оценили на сумму свыше 2 млн 300 тысяч рублей, передают в МВД Петербурга.

Сейчас в полиции возбудили дело о краже в крупном размере. Вероятно, воры знали, что найдут в квартире и были готовы ко встрече с металлическим сейфом. Полиция Невского района Петербурга продолжает расследование.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что в Петербурге раскрыли две квартирные кражи.