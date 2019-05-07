Из квартиры на Большевиков украли деньги и ценности на 2 млн

Злоумышленники оказались готовы ко встрече с сейфом в квартире. Фото: pixabay.com
Злоумышленники оказались готовы ко встрече с сейфом в квартире. Фото: pixabay.com

Хозяева уезжали на майские праздники — в это время неизвестные проникли в дом.

Из квартиры на проспекте Большевиков украли деньги и драгоценности из сейфа, сообщили Gazeta.SPB в полиции Санкт-Петербурга 7 мая. Хозяева уезжали из города на майские праздники, и обнаружили пропажу только когда вернулись.

Злоумышленники проникли в квартиру в период с 30 апреля по 4 мая. По заявлению хозяйки, из сейфа исчезли 10 наручных часов, ювелирные украшения и деньги. Общий ущерб оценили на сумму свыше 2 млн 300 тысяч рублей, передают в МВД Петербурга.

Сейчас в полиции возбудили дело о краже в крупном размере. Вероятно, воры знали, что найдут в квартире и были готовы ко встрече с металлическим сейфом. Полиция Невского района Петербурга продолжает расследование.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что в Петербурге раскрыли две квартирные кражи.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
квартирная кража кража невский район проспект большевиков сейф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожилая мать напала на сына с молотком в деревне Заневка
Лучше всего Петербург убирают в Адмиралтейском, Калининском и Выборгском районах
С 8 по 12 мая в Петербурге появятся ночные автобусы
Сталина назвали виновником блокады Ленинграда
С Испытателей увезли школьницу с отравлением и травмой головы
Из квартиры на Большевиков украли деньги и ценности на 2 млн
Пенсионерка отдала 100 тысяч, чтобы помочь “племяннику в беде”
Петербург и Севастополь — самые желанные города на День Победы