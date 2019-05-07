В центре Петербурга поймали квартирного вора с судимостями

В полиции возбудили о дело о краже со взломом. Фото: pixabay.com

В полиции возбудили о дело о краже со взломом. Фото: pixabay.com

Две недели назад из квартиры на Владимирском пропали вещи на 500 тысяч рублей.

В Центральном районе Санкт-Петербурга раскрыли две квартирные кражи, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурге 7 мая. Полицейские задержали мужчину 54-ех лет — ранее у него уже были проблемы с законом.

Первая кража произошла 14 января. Из квартиры дома на 4-ой Советской в Петербурге вынесли имущество женщины — но сумма ущерба составила всего 10 тысяч рублей, сообщили в МВД. О второй краже стало известно 17 апреля. Здесь ущерб вырос в 50 раз — имущество из квартиры на Владимирском проспекте стоило не меньше 500 тысяч.

Спустя две недели в Центральном районе Петербурга задержали мужчину предпенсионного возраста. Его арестовали. Составлено уголовное дело о краже со взломом, сообщили в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца арестовали за кражу бумажника в баре.