Петербуржца арестовали за кражу бумажника у посетителя караоке-бара

Его добычей стали четыре тысячи рублей.

О задержании мужчины стало известно сегодня, шестого мая. Известно, что инцидент случился в Центральном районе Санкт-Петербурга в одном из караоке-баров на улице Рубинштейна. Там у посетителя пропал кошелек с деньгами, пока он делал заказ у бармена. Заметив, что бумажника нет, он обратился к работникам заведения, которые вызвали сотрудников Росгвардии. Наряд, просмотрев записи с камер наблюдения, смогли установить, кто именно украл кошелек.

Уточняется, что в момент задержания молодой человек все еще находился в заведении. Он попытался сбросить на пол кошелек, но из жадности оставил себе четыре тысячи рублей. На данный момент решается его дальнейшая судьба, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный украл из частного дома валюту на 4,7 млн рублей.