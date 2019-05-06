В Петербурге неизвестный украл из частного дома валюту на 4,7 млн рублей

Вероятно, вор проник в квартиру путем спиливания решетки котельной.

В субботу, 4 мая, в половину двенадцатого ночи в службу «112» поступило заявление от 58-летнего мужчины. Он сообщил, что в период с 4 часов утра 1 мая по 23 часа вечера 4 мая неизвестный злоумышленник ограбил его частный дом, который расположен в Выборгском районе.

Неизвестный злоумышленник украл у заявителя 9500 долларов, 200 Евро, 520 рублей, каминные и наручные часы и скрылся с места преступления в неизвестном направлении Общая сумма причиненного пострадавшему ущерба составила 4 667 100 рублей, сообщали Gazeta.SPb в главном управлении МВР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают все возможные меры, направленные на розыск и задержание предполагаемого злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 4 стати 158 УК РФ «кража».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицеские за сутки поймали двух автоугонщиков в Петербурге и ЛО.