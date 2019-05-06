Полицеские за сутки поймали двух автоугонщиков в Петербурге и ЛО

Сотрудникам полиции удалось оперативно раскрыть два инцидента с угоном автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга в ночь на 5 мая обратилась 37-летняя пострадавшая. Она сообщила, что у нее похитили автомобиль марки «Вольво S60», который был припаркован у дома 1 по Шлиссельбургскому проспекту.

Позже указанный автомобиль был замечен в участии в ДТП у дома 55 по Советскому проспекту. За рулем иномарки находился 22-летний мужчина. Он был изобличен в совершении преступления.

В тот же день в отделение полиции Выборгского района Ленинградской области пришла 60-летняя местная жительница с заявлением о пропаже автомобиля «ВАЗ-21214», который был оставлен у дома 37 по проспекту Победы в городе Выборге.

Вскоре сотрудники полиции остановили данный автомобиль. За рулем находился пьяный 37-летний мужчина. Задержанный рассказал, что автомобиль угнал путем свободного доступа. В отношении него был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

По факту обоих инцидентов были возбуждены уголовные дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в ДТП легковушки с эвакуатором пострадало три человека.