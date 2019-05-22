Гендиректор фирмы подозревают в ограблении квартиры на Комендантском проспекте

Подозреваемый вынес золотые украшения и денежные средства.

В полицию обратилась жительница Приморского района с заявлением, что неизвестный проник в ее квартиру в доме по Комендантскому проспекту и укра драгоценности и деньги. Сумму ущерба составила 172 тысячи рублей. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартире, как выяснилось, был поврежден замок входной двери. Сотрудники уголовного розыска и следователи УМВД России в данном преступлении изобличили 40-летнего уроженца Челябинска. Также стало известно, что мужчина уже был ранее судим. Подозреваемый работает генеральным директором коммерческой фирмы.

Возбуждено уголовное дело.

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