Трое разбойников сядут на 10 лет за нападение на офис страховой компании

Прокуратура Фрунзенского района вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении по предварительному сговору на офис страховой организации в Петербурге.

По версии следствия, в июне 2018 года трое обвиняемых, двое из которых ранее были судимы, зашли в офис страховой фирмы под предлогом оформить страховку.

Преступники накинули на голову сотрудника куртку и заставил пройти в подсобку, где связали ему ноги строительными стяжками. Оказывая давление на потерпевшего, обвиняемые узнали место хранения денег, после чего похитили 26 тысяч рублей и мобильный телефон потерпевшего, стоимостью 10 тысяч рублей.

Когда подельники выходили из офиса, к нему подъехал автомобиль инкассации. В то же время мимо проезжал патрульный автомобиль полиции.

В результате один из похитителей был задержан на месте преступления, двое других скрылись, но были задержаны позже.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.