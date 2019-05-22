За попытку убийства своего тестя в Выборге перед судом предстанет молодой мужчина

Конфликт между родственниками произошел в ночь с 31 января 2019 года. Фото: https://pixabay.com

Конфликт между родственниками произошел в ночь с 31 января 2019 года. Фото: https://pixabay.com

После возникшей ссоры обвиняемый нанес своему родственнику несколько ножевых ранений.

Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство. Об это сегодня сообщает Следственный комитет региона.

Как предполагает следствие, конфликт между родственниками произошел в ночь с 31 января 2019 года. В ходе выяснения отношений подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и живот своего тестя. Полицию и скорую вызвали женщины спорщиков.

Также было установлено, что незадолго до поножовщины, обвиняемый ударил сожительницу потерпевшего по лицу, что послужило началом выяснения отношений между мужчинами.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти вынесли приговор несовершеннолетнему за изнасилование 11-летнего мальчика.