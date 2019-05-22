Инцидент с травмированием ребёнка на площадке в детсаду на Савушкина проверит прокуратура

Правоохранительные органы также начали проверку. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы также начали проверку. Фото: https://pixabay.com

Пятилетнюю девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали накануне днём.

Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о травмировании ребенка на детской площадке на территории детского сада на улице Савушкина. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, а по итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент произошел накануне в одном из детских садов Приморского района. Малолетний ребенок получил серьезные травмы.

Правоохранительные органы также начали проверку.

По предварительным данным, около полудня она упала и ударилась о песочницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
детский сад приморский район происшествие савушкина
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