Инцидент с травмированием ребёнка на площадке в детсаду на Савушкина проверит прокуратура

Пятилетнюю девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали накануне днём.

Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о травмировании ребенка на детской площадке на территории детского сада на улице Савушкина. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, а по итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент произошел накануне в одном из детских садов Приморского района. Малолетний ребенок получил серьезные травмы.

Правоохранительные органы также начали проверку.

По предварительным данным, около полудня она упала и ударилась о песочницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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