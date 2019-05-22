Россиянин погиб в перевернувшемся автобусе в Италии

Автобус с группой иностранных туристов перевернулся в Италии в среду, 22 мая. По предварительной информации, в автобусе находилось около 60 человек, все они граждане России. Один из пострадавших погиб, сообщает издание Il Tempo. Около десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

ДТП произошло утром в среду, 22 мая, недалеко от города Монтериджиони в итальянской провинции Сиена. Автобус следовал по маршруту Сиена – Флоренция. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся, упав в овраг.

На месте происшествия работают сотрудники посольства РФ в Италии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Польше смерч разрушил около 120 зданий.

Стало известно о поврежденных линиях электропередач, множестве вырванных с корнем деревьев и затопленных дорогах. В районе отключено электричество и не функционирует водопровод.