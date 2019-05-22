В Петербурге проводят доследственную проверку по факту обнаружения 7-месячной девочки в частном доме

Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки. Фото: https://pixabay.com

Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки. Фото: https://pixabay.com

Ребёнок находился в доме один.

По предварительной версии, родители малышки ушли из дома 21 мая. Частный дом в Красносельском районе сдавался в аренду. Родители девочки снимали часть дома.

Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки.

По предварительным данным, родители девочки ушли в неизвестном направлении.

Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей а также на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей.