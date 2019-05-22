В Петербурге проводят доследственную проверку по факту обнаружения 7-месячной девочки в частном доме

Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки. Фото: https://pixabay.com
Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки. Фото: https://pixabay.com

Ребёнок находился в доме один.

По предварительной версии, родители малышки ушли из дома 21 мая. Частный дом в Красносельском районе сдавался в аренду. Родители девочки снимали часть дома.

Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки.

По предварительным данным, родители девочки ушли в неизвестном направлении.

Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей а также на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красносельский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проводят доследственную проверку по факту обнаружения ...
Петербургскую дамбу решили не открывать до 27 мая
СМИ: Смольный готовит переезд СПбГУ в Пушкин
Самолет Ту-134 совершил свой последний гражданский рейс
Природоохранная прокуратура выявил две несанкционированные свалки в Саперном
Петербург окружает ядовитое растение
Россиянин погиб в перевернувшемся автобусе в Италии
Макаров считает, что нарушения 1 мая связаны с Горбачевым