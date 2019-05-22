В Петербурге проводят доследственную проверку по факту обнаружения 7-месячной девочки в частном доме

Ребёнок находился в доме один.
По предварительной версии, родители малышки ушли из дома 21 мая. Частный дом в Красносельском районе сдавался в аренду. Родители девочки снимали часть дома.
Ребенка обнаружил родственник и собственника дома, который услышал плачь девочки.
По предварительным данным, родители девочки ушли в неизвестном направлении.
Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей а также на установление всех обстоятельств происшедшего.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей.