Туристы, попавшие в аварию в Италии, помогали друг другу выбираться из автобуса

СМИ рассказали подробности инцидента, участниками которого стали россияне.

Подробная информация о случившемся стала доступна пару минут назад сегодня, 22 мая. Обо всем рассказывает итальянская пресса, передают РИА Новости.

Известно, что все произошло на трассе Сиена – Флоренция в среду утром. Что стало причиной аварии – так и не выяснили. В результате автобус вылетел в кювет. Специалисты считают, что если не густая растительность вдоль трассы, то последствия ДТП могли бы быть еще плачевнее. Именно деревья смогли спасти десятки жизней, уверены местные СМИ.

Сейчас в прессе сообщают об одном погибшем и 10 раненных людях, всего по Италии путешествовали 60 человек. Всех доставили в больницы, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

На видео, которое опубликовала пресса, слышна русская речь. Видно, как люди помогают друг другу выбираться из автобуса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиянин погиб в перевернувшемся автобусе в Италии.