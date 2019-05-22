На Выборгской набережной сбили велосипедиста

Кажется, с петербуржцем все в порядке, и он остался жив.

Инцидент случился сегодня днем, 22 мая, на Выборгской набережной у дома 59/1. Обо всем рассказал очевидец, который поделился фотографией с места аварии в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками ДТП стал автомобилист и велосипедист – в вечном противостоянии победила машины. Любитель двухколесного вида транспорта был сбит, но кто в этом виноват – задается риторическим вопросом автор поста.

Судя по снимкам, мужчина в порядке. Вызывали ли для него скорую помощь не уточняется.

Пользователи в комментариях начали спорить – насколько правильно, что велосипедист ехал по дороге. Кто-то справедливо отметил, что велосипед является транспорт, а, значит, должен передвигаться по проезжей части.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой».