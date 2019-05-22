Число пострадавших в ДТП в Италии увеличилось до 31

Погибла женщина – она была гидом туристической группы.

Подробности инцидента стали известны сегодня, 22 мая. Обо всем сообщают итальянские СМИ. Они уверяют, что сейчас врачи оказывают помощь 31 человеку. Четверо находятся в тяжелом состоянии, парочка людей имеют ранения средней тяжести, все остальные получили легкие повреждения, говорится в издании Il Messaggero. Всего в автобусе находились 60 человек.

Напоминаем, что все случилось утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция. Причиной аварии называют невнимательность водителя автобуса. В результате машину выбросило в кювет, где от более трагических последствий всех спасли деревья.

Среди пассажиров, к слову, были россияне. Сейчас с ним едут российские дипломаты, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристы, попавшие в аварию в Италии, помогали друг другу выбираться из автобуса. На видео, которое опубликовали СМИ, слышна русская речь.