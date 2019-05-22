Путешествие мальчика в Петербурге обернулось ДТП и переломом ноги

Ребенок угодил под колеса легкового автомобиля.

Инцидент случился сегодня утром, 22 мая, в Кронштадте. Участниками аварии стали пешеход и машина. По предварительным данным, семилетний мальчик вышел из магазина «Магнит» и побежал через дорогу. В этот момент его сбил автомобиль, водитель которого, видимо, не заметил маленького ребенка. К счастью, мальчик остался жив. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него переломы ноги, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Известно, что мальчик приехал в Санкт-Петербург из Казани вместе с родителями, чтобы посмотреть на город. Поездка неожиданно для всех закончилась плачевно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что число пострадавших в ДТП в Италии увеличилось до 31. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, несколько – в состоянии средней тяжести, остальные получили незначительные травмы.