На ЗСД серьёзное ДТП: 4 машины скорой помощи и вертолет

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Дорожно-транспортная авария произошла днем 22 мая на участке ЗСД. Как сообщают очевидцы аварии, одна машина в результате столкновения улетела в отбойник, в сторону встречного движения. Передняя часть машины полностью повреждена. Второй участник аварии стоит ближе к правому ряду.

“Пробка основательная собирается”, — пишет очевидец.

Также на место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи, вертолет. Сотрудники полиции пока не подоспели. Информации о пострадавших также пока нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число пострадавших в ДТП в Италии увеличилось до 31.