За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое

Почерковедческая экспертиза показала, что подпись на рецептах не принадлежит участковому врачу.
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из городских аптек выявили рецепт с признаками подделки. Рецепт дает право на получение психотропных веществ. Об этом сообщают сотрудники полиции сегодня.
Однако после проведенной экспертизы стало ясно, что оттиски печатей в рецептурном бланке имеют признаки подделки.
Также была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, рукописный текст, а также подпись принадлежат не участковому терапевту, якобы выписавшему рецепт.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также в ходе проведения оперативно-следственных действий по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин.
Оба отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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