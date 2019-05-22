Маму шестимесячного ребенка, найденного в Красном селе, до сих пор не нашли

Малышка находилась в частном доме без присмотра.
Подробности инцидента стали известны сегодня, 22 мая. Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агатипова рассказала Gazeta.SPb, что маму, которая оставила ребенка одного, так и не удалось отыскать.
Известно, что ребенок дожидался родителя в частном доме – она арендовала часть здания. В другом отсеке ведется ремонт. Именно благодаря рабочим, которые услышали плач ребенка, удалось вовремя спасти ребенка. Они сообщили обо всем хозяину дома, а тот вызвал полицию и карету скорой помощи.
О горе-маме известно, что девушке около 20 лет. По адресу регистрации она не появлялась и не проживает, так что ее месторасположение пока не удалось установить. Также не ясно, где отец ребенка и есть ли какие-нибудь еще родственники.
Сейчас малышка находится в больнице, где за ней присматривают врачи.
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