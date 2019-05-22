В Волхове без видимой причины умер младенец

Малышке не было даже года.

Обо всем в правоохранительные органы сообщили ранним утром 21 мая. Известно, что бездыханное тело девочки нашли в квартире по улице Ломоносова в Волхове. Ребенку было не больше пяти месяцев. Что привело к летальному исходу – пока что выяснить не удалось. Тело малышки доставлено в морг, где после вскрытия специалисты смогут подробнее рассказать об инциденте.

Есть мнение, что девочка умерла из-за синдрома внезапной детской смерти. Иногда внешне здоровые малыши просто в один день перестают дышать.

Полицейские отмечают, что семья, в которой росла девочка, считается благополучной – они не стоят на учете и никогда не были замечены в правонарушениях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двое малышей в Петербурге и Ленобласти выпали из окна по недосмотру родителей. Оба остались живы, но находились в тяжелом состоянии. Специалисты рекомендуют ни в коем случае не оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами.