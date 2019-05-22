Посольство РФ сообщило о 19 пострадавших россиянах в ДТП в Италии

Еще одна наша соотечественница умерла.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Посольство уточнило, сколько россиян пострадали в аварии, которая случилась на трассе Сиена – Флоренция. Оказывается, в больницу доставили всего 31 человека – из них 19 проживают в России. Четверо сейчас находятся в тяжелом состоянии, пара граждан в состоянии средней тяжести, все остальные получили несерьезные травмы.

Уточняется также, что не обошлось без погибших – ДТП унесло жизнь россиянки, которая была гидом туристической группы.

Напоминаем, что все случилось ранним утром. Водитель не справился с управления, в результате чего автобус врезался в деревья. В машине находились 60 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что путешествие мальчика в Санкт-Петербурге обернулось ДТП и переломом ноги. Он бежал из магазина, когда его сбил автомобиль. Теперь ребенку, который приехал из Казани посмотреть на город, придется какое-то время провести дома.