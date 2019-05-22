Замглаву муниципального округа оштрафовали на 60 тысяч

Администрация МО №72 нарушила порядок заключения контрактов.

Во Фрунзенском районе прокуратура нашли нарушения в сфере закупок у администрации муниципального округа, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 мая.

Местная администрация образования №72 заключила договор на вывоз крупного мусора в 2018 году. Работами занималась компания “Саб Трейд”. Поскольку она являлась единственным поставщиком, то сумма закупки не может превышать 100 тысяч рублей. Годовой объем при этом должен быть меньше 2 млн или 5% от закупок заказчика.

Прокуратура Санкт-Петербурга выяснила, что администрация не выполнила этих условий. В отношении должностного лица возбудили два дела о нарушении порядка ведения контрактов. Замглавы администрации МО оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что ФАС заинтересовалось ростом цен на речные прогулки.