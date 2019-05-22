Повышение цен турфирмами на речные прогулки заинтересовало ФАС

УФАС сообщают, что в комментариях представителей турфирм содержатся признаки картельного соглашения. Фото: http://www.vivat-peterburg.ru

УФАС сообщают, что в комментариях представителей турфирм содержатся признаки картельного соглашения. Фото: http://www.vivat-peterburg.ru

В адрес некоторых туристических фирм поступили предупреждения от надзорного органа.

Ранее турфирмы “НТК Интурист”, а также компаний “Премьера Трэвел” и “Невская классика”, который высказались о повышении цен на речные прогулки. Об этом сообщает издание АБН.

В начале мая сотрудники фирм заявили, что речные пассажирские перевозчики планируют поднять цены на билеты примерно на 20%. Однако, в адрес основного инициатора, то есть Городской ассоциации владельцев пассажирских судов, УФАС обращаться не стало.

Сотрудники ведомства предостерегают от совершения планируемых действий, направленных на повышение отпускных цен и нерыночное формирование цены на речные пассажирские перевозки в Петербурге.

Также в УФАС сообщают, что в комментариях представителей турфирм содержатся признаки картельного соглашения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.