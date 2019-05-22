В Петербурге первый раз использовали эксроу-счета при покупке квартиры

Новые правила пока не обязательны, но вступят в силу первого июля 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» – первая из всех застройщиков, которая решила использовать эскроу-счета при покупке квартиры в строящемся доме. Речь идет о жилом комплексе «Северная долина» – дольщик стал обладателем квартиры в 30-м корпусе 16-й очереди. Строительство объекта будут финансировать в том числе за счет банка, передает издание «Фонтанка».

Такое нововведение пока что не обязательно – правило должны будут соблюдать все, начиная с первого июля 2019 года.

О системе известно следующее: покупатель переводить средства на специальный счет, который недоступен для застройщика до тех пор, пока он выполнит своих обязательств перед дольщиком. Компания получает вознаграждения после того, как сдаст дом и зарегистрирует хотя бы одно право собственности.

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