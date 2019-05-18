Госстройнадзор проверил ЖК «Лондон Парк», где из-за обрушения пролётов погиб человек

При обрушении погиб монтажник. Фото: pixabay
При обрушении погиб монтажник. Фото: pixabay

В Петербурге Госстройнадзор проверил ЖК «Лондон парк», где недавно произошло обрушение лестницы, в результате которого погиб человек.

Жилой комплекс «Лондон Парк» находится на проспекте Просвещения. Именно там в начале апреля этого года произошло страшное происшествие, в котором погиб рабочий.

Известно, что в одном из зданий комплекса в секции 2-23 произошло неполное обрушение лестничных маршей. Некоторые части строения, которые хоть и остались стоять, все же получили серьезные повреждения механического характера. Часть дома, подвергшуюся обрушению и приведшую к смерти человека обследовали работники Госстройнадзора по Санкт-Петербургу, сообщают в Смольном

По результатам проверки, ведомство вынесло застройщикам предписание, в котором говорилось о том, что он обязан разработать проект укрепления лестничных и дургих конструкций с дефектами. Проект нужно предоставить до 19 июля 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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