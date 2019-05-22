Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС

Комиссия за такие переводы составит 1,5%: от 30 до 1000 рублей. Фото: Baltphoto

Комиссия за такие переводы составит 1,5%: от 30 до 1000 рублей. Фото: Baltphoto

Пользователю не потребуется банковский счет или карта — только паспорт и код.

Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.

Новая функция работает так: через “Сбербанк онлайн” можно отправлять перевод “До востребования”, который получатель заберет из банкомата, введя код из СМС, или получит в отделении банка, показав паспорт и код.

Суммы должны быть кратными ста: у банкоматов нет купюр в 50 и 10 рублей. При этом за такой перевод планируют снимать комиссию в размере 1,5%: от 30 до 1000 рублей.

Сейчас проект находится в пилотной стадии, недоступен обычному пользователю и проверяется на ошибки.

“Сбербанк” не взимает комиссию за переводы между картами клиентов, а комиссия за переводы клиентам других банков в соседних регионах составляет от 1% до 1,5%, но не превышает 1000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как клиенты “Сбербанка” могут вернуть похищенные деньги в результате мошенничества.