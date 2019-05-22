Двое погибли в столкновении эвакуатора и Land Rover на Р-23

Личность водителя легковой машины пока не установили. Фото: https://vk.com/spb_today
Личность водителя легковой машины пока не установили. Фото: https://vk.com/spb_today

За рулем эвакуатора находился житель Санкт-Петербурга.

В Пустошкинском районе столкнулись эвакуатор и легковая машина, сообщили инспекторы ГИБДД Псковской области 22 мая. В аварии погибли оба водителя. Оба автомобиля перевернулись.

Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП произошло на 441 км трассы Р-23. По данным ГИБДД, Land Rover ехал из Санкт-Петербурга и вышел на встречную полосу. Он врезался в эвакуатор Hyundai, ехавший в Петербург.

Личность водителя легковой машины пока не установили. За рулем эвакуатора находился петербуржец.

Фото: https://vk.com/spb_today

В Ленобласти за прошедшие сутки 21 мая на дорогах погибли двое автомобилистов. В Петербурге жертв на дорогах не было, передают в управлении ГИБДД по Петербурга и ЛО.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Нарве” сбили 10-летнего мальчика.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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