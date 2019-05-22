На “Нарве” сбили 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенка увезли в больницу Гатчины в состоянии средней тяжести.

В Волосовском районе Ленобласти сбили 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и ЛО 22 мая. Ребенка увезли в больницу Гатчины в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло около 16:07 на 63 км трассы “Нарва”, передают инспекторы. Volkswagen Passat ехал из Петербурга в сторону Кингисеппа и наехал на пешехода, который перебегал дорогу в зоне “зебры”. В ГИБДД Петербурга и Ленобласти проводят проверку по происшествию.

Вчера в Ленинградской области произошло 65 ДТП, трое пострадали, но детей среди них нет. В Петербурге за вторник 21 мая в больницу увезли четырех детей после дорожных аварий. Всего в Северной столице за день произошла 381 авария.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Кронштадте сбили семилетнего мальчика.