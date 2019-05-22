На “Нарве” сбили 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Авария произошла около 4 часов на 63 км трассы. Фото: https://vk.com/dorinspb
Авария произошла около 4 часов на 63 км трассы. Фото: https://vk.com/dorinspb

Ребенка увезли в больницу Гатчины в состоянии средней тяжести.

В Волосовском районе Ленобласти сбили 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и ЛО 22 мая. Ребенка увезли в больницу Гатчины в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло около 16:07 на 63 км трассы “Нарва”, передают инспекторы. Volkswagen Passat ехал из Петербурга в сторону Кингисеппа и наехал на пешехода, который перебегал дорогу в зоне “зебры”. В ГИБДД Петербурга и Ленобласти проводят проверку по происшествию.

Вчера в Ленинградской области произошло 65 ДТП, трое пострадали, но детей среди них нет. В Петербурге за вторник 21 мая в больницу увезли четырех детей после дорожных аварий. Всего в Северной столице за день произошла 381 авария.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Кронштадте сбили семилетнего мальчика.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто Волосовский район гатчина дети дтп пострадавший ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на ...
Беглов и Митянина обсудили остановки для инвалидов
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, отказались от наследства
“Звезды белых ночей” осветят Мариинский на два месяца
В Петербурге на аукционе продадут автограф Цветаевой и рукописную Библию
Птицы, улитки и кувшинки заполнят Новую Голландию
Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и новых фильмах
Эксперты рассказали, как вычислить «умирающую» свечу зажигания