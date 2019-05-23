Марс — единственное убежище для землян, считает ученый

Ученые уверены, что раньше на Марсе существовали океаны. Фото: pixabay.com

Ученые уверены, что раньше на Марсе существовали океаны. Фото: pixabay.com

Физик Брайан Кокс уверен, что людям рано или поздно придется покинуть свою планету

Марс может быть единственным местом, куда смогут сбежать жители Земли, сообщает Daiy Star. Физик Брайан Кокс заявил, что у людей не получится остаться на своей планете навсегда.

Кокс заявил, что в более-менее правдоподобном сценарии, Марс — единственное убежище для жителей умирающей земли. На остальные планеты, как он считает, высадиться не получится.

Ученый и его коллега Эндрю Коэн заявили, что на Марсе когда-то существовали океаны и реки. Пока до конца не ясно, остались на Марсе живые организмы, но если люди хотят выжить, им придется стать марсианами.

Лидер SpaceX и Tesla Илон Маск является одним из энтузиастов колонизации Марса. По его мнению, передает Sputnik, третья мировая война или другая глобальная катастрофа может отбросить человека в Темные века — и в этом случае лунная или марсианская база пригодится, чтобы восстановить цивилизацию.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жизнь на Марсе может скрываться под поверхностью.