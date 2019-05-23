На дамбе в Петербурге случилось ДТП

Сведений о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
Сведений о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В дорожно-транспортном происшествии участвовали фура и легковой автомобиль. Транспортные средства столкнулись на КАД по направлению к Сестрорецку.

В среду, 22 мая, поздним вечером на дамбе рядом с 7-м северным Флотом случилось ДТП. О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Сведений о пострадавших не поступало. На место аварии прибыли экстренные службы. Проводилась эвакуация транспортных средств.

В связи с аварий на кольце образовалась пробка. Задержка движения достигала пяти минут, так как движение было не затруднено только по одной из полос.

Причина аварии неизвеста. Столкновение произошло между фурой и автомобилем «Хундай».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль «Яндекс.Такси» сбил светофор и дорожный знак на Московском проспекте.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто дамба дтп
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