“Яндекс.Такси” сбило светофор и дорожный знак на Московском

Водитель уворачивался от трамвая. Фото: https://vk.com/spb_today
Водитель уворачивался от трамвая. Фото: https://vk.com/spb_today

Пешеходы чудом не пострадали при ДТП на юге Санкт-Петербурга.

На Московском проспекте Санкт-Петербурга “Яндекс.Такси” снесло светофор и дорожный знак, сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 22 мая. Авария произошла вечером в среду около дома 180.

Свидетели передают, что в ДТП чудом не пострадали пешеходы.

Пользователь соцсети Станислав Г. рассказал, что автомобиль ехал в правом ряду на большой скорости, но не увидел трамвай, поворачивавший с Московского на Благодатную, и выкрутил руль, чтобы избежать столкновения. Пользователи соцсети оживленно обсуждают такси и проблемы безопасности на дорогах.

За вторник 21 мая в Санкт-Петербурге произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в них пострадали 19 человек, передают в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Ленинском проспекте ОМОН окружил троллейбус.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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