Троллейбус на Ленинском проспекте окружил ОМОН

Вероятно, кто-то оставил в салоне транспортного средства свои вещи.

Троллейбус №45 на Ленинском проспекте вечером в среду проверяли сотрудники правоохранительных органов, сообщили очевидцы в социальных сетях 22 мая. Транспортное средство на юге Санкт-Петербурга оцепили лентой, на место прибыли сотрудники ОМОН и саперы, передают свидетели.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что троллейбус стоит у обочины дороги, а машины служб припаркованы с обеих сторон и включили сигнальные огни. Точных причин проверки в транспортном средстве очевидцы в социальных сетях не назвали, но о них нетрудно догадаться и самостоятельно: кто-то оставил свои вещи в салоне троллейбуса.

Иногда кондукторы не замечают забытые вещи: в таких случаях троллейбус приезжает парк и подозрительные предметы находят уже сотрудники парка. Возможно, в этот раз кто-то из пассажиров или экипажа проявил бдительность.

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