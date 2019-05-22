В ГУ МЧС Петербурга рассказали о пожаре в Спасском переулке

Большая часть информации, распространенной в соцсетях, не подтвердилась.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу отчиталось о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга 22 мая. Ранее в социальных сетях появилась информация, что пожарные приехали на Спасский переулок.

Большая часть того, о чем рассказали очевидцы, не подтвердилась. Свидетели заявили о четырех выгоревших квартирах; МЧС Петербурга сообщают о пожаре в комнате трехкомнатной квартиры, который достиг площади в 20 м2. На вызов отправили семь машин, а не 10, как передавали в соцсетях. Пожар тушили 32 спасателя МЧС.

В управлении МЧС Петербурга передают, что к 22:55 огонь полностью потушили. Сейчас пожарные уточняют данные о пострадавших. Напомним, ранее Gazeta.sPb сообщила, что в пожаре могла пострадать пожилая женщина, но угрозы для здоровья нет.