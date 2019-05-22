Очевидцы: в Спасском переулке сгорели четыре квартиры

На месте работает от 7 до 10 экипажей МЧС. Фото: https://vk.com/spb_today

На месте работает от 7 до 10 экипажей МЧС. Фото: https://vk.com/spb_today

В больницу отвезли пожилую женщину, но ее здоровью ничего не угрожает.

В Спасском переулке вечером в среду 22 мая тушат пожар: о приезде спецтехники сообщили около 22:00 и по сообщениям очевидцев в социальных сетях, пожарные до сих не уехали.

Видео: https://vk.com/spb_today

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга о пожаре пока не отчитались. Свидетели пожара передают, что в доме 7 сгорели четыре квартиры. Есть сообщения и о первых пострадавших: передают, что в больницу увезли пожилую женщину. По предварительной информации, ее здоровью ничего не угрожает.

Число экипажей работающих на месте по разным сообщениям варьируется от 7 до 10. Из-за работы спасателей МЧС движение по Спасскому переулке Петербургу временно перекрыли для автомобилей.

Gazeta.sPb будет следить за развитием событий. Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге за ночь сгорели пять грузовых машин.