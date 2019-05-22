Пять грузовых автомобилей сгорели в Петербурге за одну ночь

Пять грузовых автомобилей сгорели за ночь 22 мая в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Первое возгорание произошло у дома № 86А по Уманскому переулку в Красногвардейском районе города около в два часа ночи. Огнем были охвачены два самосвала марки Dongfeng. Спасатели ликвидировали пожар в течение получаса, однако автомобили выгорели полностью.

Часом позже на пульт дежурного поступило сообщение, что у дома № 14А по Лабораторной улице горят три грузовика марок MAN, Volvo и «КамАЗ». Пожарные смогли потушить возгорание за час.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ночью на Петроградской стороне сгорела квартира. С огнем боролись два пожарных расчета. Возгорание произошло в кухня и коридоре трехкомнатной квартиры общей площадью 14 квадратных метров.