Ночью на Петроградской стороне сгорела квартира

Одна из квартир жилого дома на Петроградской стороне в Петербурге горела в среду, 22 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение поступило на пульт диспетчера ночью в 1:12. В нем сообщалось, что в доме № 5 по улице Всеволода Вишневского пылает пламя. Прибывшие на место происшествие спасатели обнаружили, что возгорание произошло в кухня и коридоре трехкомнатной квартиры общей площадью 14 квадратных метров.

С огнем боролись два пожарных расчета. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что при пожаре в садоводстве “Автомобилист” погиб человек. Возгорание произошло в одноэтажном доме. Спасатели ликвидировали пожар около часа. Останки человека найдены после тушения пожара во Всеволожском районе Ленинградской области.

Личность погибшего пока не установлена.