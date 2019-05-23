В Италии названа возможная причина ДТП с автобусом

По мнению представителя отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио, вероятной причиной аварии могла стать невнимательность водителя.

Власти Италии допускают, что причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса могла стать ошибка водителя. В результате аварии погибла девушка из России и пострадал ещё порядка 30 человек.

На данный момент проводится допрос 35-летнего водителя автобуса. Он сдал анализы на присутствие в крови алкоголя, которые выявили отрицательный результат, передает ТАСС.

В аварии умерла россиянка, которая сопровождала группу туристов. Также пострадали ещё 19 туристов из России. Всего на тот момент в автобусе присутствовало 55 русскоговорящих туристов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристы, попавшие в аварию в Италии, помогали друг другу выбираться из автобуса.