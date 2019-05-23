На Ударников ночью сгорело 4 иномарки

При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com
При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Прошедшей ночью, с 22 на 23 мая, в Санкт-Петербург произошел сильный пожар: горели автомобили.

Во дворе дома 41 с корпусом 1 по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга случился масштабный пожар. На улице горело четыре припаркованных автомобиля: «Фольксваген», «Ренаулт», «Форд» и «Шкода».

Как стало известно Gazeta.SPb, информация о возгорании поступила в экстренные службы около трех часов ночи. На место происшествия было направлено 3 единицы специальной пожарной техники и бригада из 12 спасателей личного состава, сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Менее чем за полчаса пожар удалось ликвидировать, однако огонь распространялся слишком быстро. Четыре автомобиля получили очень серьезный ущерб, выгорев почти полностью. Пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Италии названа возможная причина ДТП с автобусом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто ГУ МЧС России по Петербургу пожар
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