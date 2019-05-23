У «Ленты» на Лиговском систематически гоняют лихачи

По факту систематического наршения закона о безоспасности дорожного движения прокуратура Московского района приняла меры.

Установлено, что на территории торгового комплекса «Лента», который расположен на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, водители совершают опасные маневры при помощи своих автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В связи с этим районная прокуратура внесла в адрес правообладателя ТК «Лента» представление об устранении нарушений и причин, которые им способствуют.

ООО «Лента» на парковочной территории торгового комплекса установило индивидуальные дорожные неровности, чтобы предотвратить возможность повтора нарушений, так как они мешают возможности дрифта.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у станции метро «Московская» столкнулись два автобуса и троллейбус.