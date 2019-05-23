У метро «Московская» столкнулись 2 автобуса и троллейбус

В среду, 22 мая, около 23:00 часов ночи неподалеку от станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие.
В аварии участвовал общественный транспорт, а именно — два автобуса и троллейбус. ДТП произошло на пересечении Московского и Ленинского проспектов. Из-за аварии проезд по данному участку дороги был временно заблокирован.
О случившимся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что три общественных транспортных средства совершили столкновение. Информации о пострадавших не поступало.
Водители выпустили всех пассажиров, так как были вынуждены прекратить маршрут для разбирательства случившегося. Уже в 23:10 участники аварии покинули место ДТП.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Яндекс.Такси» сбило светофор и дорожный знак на Московском проспекте.