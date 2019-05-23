У метро «Московская» столкнулись 2 автобуса и троллейбус

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В среду, 22 мая, около 23:00 часов ночи неподалеку от станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие.

В аварии участвовал общественный транспорт, а именно — два автобуса и троллейбус. ДТП произошло на пересечении Московского и Ленинского проспектов. Из-за аварии проезд по данному участку дороги был временно заблокирован.

О случившимся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что три общественных транспортных средства совершили столкновение. Информации о пострадавших не поступало.

Водители выпустили всех пассажиров, так как были вынуждены прекратить маршрут для разбирательства случившегося. Уже в 23:10 участники аварии покинули место ДТП.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Яндекс.Такси» сбило светофор и дорожный знак на Московском проспекте.