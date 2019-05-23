В Выборгском неизвестный ограбил 80-летнюю пенсионерку

Вчера, 22 мая, около 14:00 часов дня неизвестный злоумышленник проник в частный дом пострадавшей.

На данный момент ещё не установлено как именно преступник проник в частный дом пенсионерки, который находится на Выборгском шоссе в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Преступник применил физическую силу к 80-летней пенсионерке, которая находилась у себя дома, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Затем неизвестный злоумышленник совершил открытое хищение денежных средств в размере 8 тысяч рублей и два планшета марки «Самсунг Гелакси». После этого неизвестный скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов приняли меры для розыска и задержания преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое «сантехников» до потери сознания избили пенсионерку на улице Пионерстроя.