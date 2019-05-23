Двое «сантехников» до потери сознания избили пенсионерку на улице Пионерстроя

Сейчас женщина госпитализирована. Фото: pixabay
Сейчас женщина госпитализирована. Фото: pixabay

В Петербурге полиция расследует дело о грабеже. Неизвестные представились сантехниками, обворовали дом пенсионерки, а потом избили её.

Известно, что происшествие произошло на улице Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга 22 мая. Грабители попали в квартиру пожилой женщины, представившись сантехниками. Затем они обчистили жилое помещение, нанесли побои пенсионерке и скрылись.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась дочь пострадавшей женщины. Она рассказала, что её мать не может точно оценить сумму причиненного ущерба — сейчас в доме большой беспорядок.

Известно, что после случившегося пенсионерку госпитализировали в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Злоумышленников разыскивает полиция.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали теплоход за перегруз и завели уголовное дело.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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