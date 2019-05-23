В Петербурге сгорели два грузовика

Прошлой ночью, 22 мая около 3 часов ночи, очевидцы сообщили в экстренные службы о возгорании двух грузовых автомобилей.

У одного из домов по Анисимовой дороге загорелись два грузовых транспортных средства марки «Dongfeng». Обстоятельства и причины, которые повлияли на пожар, на данный момент неизвестны.

Пострадавших в пожаре нет, однако кабины автомобилей выгорели полностью, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента, в результате которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Также проводится пожрано-техническая экспертиза, которая повлияет на процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге дело обвиняемых в серии краж автомобилей на 2 млн передали в суд.