Прокуратура опротестовала штраф малому бизнесу

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку на соблюдение прав предпринимателей.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники Кировского отдела УВД ГУ МВД России по Петербургу и ЛО назначили штраф в размере 400 тысяч рублей в отношении компании ООО «Лион», который был вынесен в связи с обнаружением нарушений требований административного законодательства.

Однако, в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ, к субъектам малого бизнеса, которые впервые совершают правонарушение, следует применять наказание в виде предупреждения, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В связи с несоответствием наказания районная прокуратура опротестовала штраф. В результате штраф в 400 тысяч рублей был заменен на предупреждение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост.