Прокуратура опротестовала штраф малому бизнесу

Штраф заменен на предупреждение. Фото: Pixabay.com
Штраф заменен на предупреждение. Фото: Pixabay.com

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку на соблюдение прав предпринимателей.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники Кировского отдела УВД ГУ МВД России по Петербургу и ЛО назначили штраф в размере 400 тысяч рублей в отношении компании ООО «Лион», который был вынесен в связи с обнаружением нарушений требований административного законодательства.

Однако, в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ, к субъектам малого бизнеса, которые впервые совершают правонарушение, следует применять наказание в виде предупреждения, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В связи с несоответствием наказания районная прокуратура опротестовала штраф. В результате штраф в 400 тысяч рублей был заменен на предупреждение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
прокуратура санкт-петербурга протест штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость коворкинга в Петербурге увеличилась в 4,3 раза
В Финском заливе поймали двух рыбаков-браконьеров – возбуждено уголовное дело
В воскресенье трамваи 9, 20 и 21 изменят маршрут
В Приморске построят самый современный и безопасный порт
Прокуратура опротестовала штраф малому бизнесу
На федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост
В Центральном районе 17-летний подросток отравился фенибутом
В мае судебные приставы перечислили метростроевцам более 81 миллиона рублей ...