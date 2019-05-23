На федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост

Движение закроют почти на час. Фото: pixabay
Движение закроют почти на час. Фото: pixabay

На автомобильной дороге федерального значения «Кола» 24 мая 2019 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 24 мая 2019 года в течение 45 минут будет закрыто движение авто.

В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке состава судов будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

«Движение автомобильного транспорта в это время будет полностью перекрыто» — прокомментировал начальник территориального ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ведомство просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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На федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост
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