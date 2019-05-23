Стоимость коворкинга в Петербурге увеличилась в 4,3 раза

В Санкт-Петербурге активно растет спрос на аренду рабочих мест. На данный момент он превышает предложение почти в 90 раз.

Об этом сообщили Gazeta.SPb эксперты «Авито Недвижимость».

За два года в Северной столице выросла цена на коворкинги в 4,3 раза. Средняя цена аренды рабочих мест на данный момент составляет порядка 48,9 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 31% больше, чем два года назад.

Стоимость коворкинга в Санкт-Петербурге сейчас составляет порядка 21 миллиона рублей, что в 4,3 раза больше стоимости двухлетней давности.

На Санкт-Петербург приходится 10% от общей доли предложений аренды рабочих мест по России. Это второе место. Лидирует Москва с 25%.

Так же распределились роли двух город и относительно спроса на коворкинги: Петербург — второе место с 19%, Москва — первое место и 23%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморске построят самый современный и безопасный порт.