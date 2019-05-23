Отец из Белоруссии два года насиловал десятилетнюю петербурженку

Десятилетняя девочка обратилась в одну из детских городских больниц Санкт-Петербурга вместе с 40-летней матерью.

По словам четвероклассницы, отец насиловал её на протяжении двух лет, сообщили Gazeta.SPb в отделении полиции Колпинского района.

Пострадавшая обратилась за помощью в детскую городскую больницу №5 в сопровождении своей 40-летней матери. Девочка рассказала, что её 43-летний отец, который проживает в Белоруссии, насиловал её в течение двух лет.

Медицинские работники провели осмотр ребенка. У девочки были зафиксированы признаки дефлорации, которые являются характерными для свершенного полового акта. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

Данную информацию передали в СК по Санкт-Петербургу, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов займутся установлением обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти вынесли приговор несовершеннолетнему за изнасилование 11-летнего мальчика.