Учения в Александринском театре с заложниками и задымлением испугали петербуржцев

В учениях приняли участие около 300 человек. Фото: Telegram
В учениях приняли участие около 300 человек. Фото: Telegram

Жители Петербурга сегодня заметили задымление на крыше театра и решили, что здание и вправду горит.

Сразу же появились публикации в социальных сетях, люди начали сеять панику. Не все знали, а точнее практически никто не знал, что в театре, в самом центре Петербурга, проходят запланированные учения. Фотографии задымленного театра стали появляться в социальной сети “ВКонтакте”.

Как предаёте телеканал “78”, в учениях приняли участие около 300 человек. На территории театра развернулась настоящая спасательная операция. По легенде учений, во время спектакля охрана театра обнаружила вооружённых людей и вызвала сотрудников Росгвардии.

Также, согласно легенде, в театре взорвалась бомба и сработала система оповещения. Администрация после этого приступила к эвакуации посетителей и сотрудников театра. Был и захват заложников. Но в итоге все разрешилось удачно, преступники были обезврежены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные потушили заброшку у “Электросилы”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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