Пожарные потушили заброшку у «Электросилы»

В Петербурге рядом станцией метро «Электросила» произошло возгорание заброшенного здания.

Очевидцы в группе ВКонтакте сообщают, что инцидент произошел в Московском районе Петербурга. Сейчас там тушат пожар. Отмечается, что заброшенное здание загорелось неподалеку от станции метро «Электросила». Сама заброшка находится на улице Решетникова.

Очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» также сообщают, что в детском саду во дворе пришлось закрыть все окна, так как помещение могло наполниться дымом, это было в 8-30 примерно, был открытый огонь метра 2 высотой от крыши сарая.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Комсомола.