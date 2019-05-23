ООО “Норд Инжиниринг” и ПАО “Ленэнерго” оштрафовали за уничтожение зеленых насаждений

Все средства пойдут в доход бюджета Петербурга. Фото: https://pixabay.com
Все средства пойдут в доход бюджета Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Общая сумма ущерба от деятельности предприятий составила 3,5 млн рублей.

Проверку деятельности компаний провела природоохранная прокуратура Петербурга. В ходе проверки было установлено, что в связи с производством работ на территории Сквера у дома 36 по Среднеохтинскому проспекту и на территории зеленых насаждений у дома 226 по Лиговскому проспекту были уничтожены зеленые насаждения. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

Так, сотрудники ООО “Норд Инжиниринг” повредили 148 квадратных метров газона и 5 кустарников венгерской сирени. В свою очередь, ПАО “Ленэнерго” уничтожил 86 квадратных метров цветника.

Природоохранная прокуратура в районные суды Петербурга предъявила исковые заявления о взыскании с этих организаций денежных средств. Все средства пойдут в доход бюджета Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что организатор несанкционированной свалки в Беляевке оплатит штраф 7,5 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
зеленые насаждения ООО “Норд Инжиниринг” ПАО “Ленэнерго” штраф
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